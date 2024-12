Tentato borseggio in un supermercato di via Comasina a Verano Brianza. È successo a una cliente nel primo pomeriggio di lunedì 2 dicembre. A tentare il colpo due donne di bell’aspetto, more, sui trent’anni. Forse un poco più giovani. Approfittando della pausa pranzo della guardia di sicurezza in servizio presso il punto vendita, le due borseggiatrici hanno avvicinato la donna, in quel momento intenta nei suoi acquisti, e hanno aperto lo zaino che portava sulle spalle puntando al portafogli. Fortunatamente la malcapitata sentendo una leggera pressione sulle spalle si è immediatamente voltata accorgendosi di quanto stava succedendo e ha intimato alle due donne di allontanarsi.

Verano Brianza: tentato borseggio tra le corsie del supermercato, il racconto della vittima

«Purtroppo nel tempo che ho impiegato ad avvisare i dipendenti della catena di quanto accaduto le due borseggiatrici erano già sparite – ha raccontato la vittima, residente a Carate Brianza – Erano due belle ragazze, una in particolare non passava inosservata perché alta, sopra il metro e settantacinque».

Ben vestite, con un accento dell’Europa orientale. La più alta portava capelli scuri raccolti in una corta coda di cavallo e aveva giusto un paio di acquisti in mano per passare inosservata all’interno delle corsie del supermercato. Corsie che a quell’ora del pomeriggio, verso le 14, erano poco affollate. Un momento propizio per tentare il colpo senza essere viste da nessuno.

«Nel portafoglio avevo giusto 20 euro in contanti ma c’erano tutti i documenti, miei e delle mie bambine – ha aggiunto la malcapitata – Me lo avessero portato via avrei avuto mille tribolazioni per bloccare la carta di credito e rifare tutti i documenti, patente di guida compresa».

Verano Brianza: tentato borseggio tra le corsie del supermercato, denuncia ai carabinieri

La caratese ha avvisato dell’accaduto la polizia locale di Verano Brianza, gli agenti hanno consigliato di sporgere denuncia per tentato furto alla caserma dei carabinieri di via Comasina.

Verano Brianza: tentato borseggio tra le corsie del supermercato, il precedente di ottobre

A fine ottobre era stata una brioschese a segnalare alla redazione del Cittadino come ignoti le avessero rubato le borse della spesa dall’auto in via Pola a Giussano. La donna in quell’occasione non si era accorta di nulla fino all’arrivo a casa quando aprendo il bagagliaio aveva avuto un’amara sorpresa: delle sue sporte piene di acquisti non era rimasto nulla, solo le casse di acqua minerale. In questo caso i ladri avevano colpito nei pochi secondi occorsi alla donna per riconsegnare il carrello della spesa, senza chiudere l’auto. Una leggerezza che le è costata quasi 90 euro in generi alimentari.