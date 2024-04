Vimercate: i ladri svuotano l’auto di due anziani all’ospedale, poi svaligiano la casa

L’area del parcheggio dell’ospedale di Vimercate sembra essere divenuta terra di nessuno. Pressoché ogni giorno i “professionisti” del furto, ne approfittano e dopo aver forzato le auto si impossessano di tutto ciò che vi è custodito all’interno. Non contenti perfezionano le loro performance e quindi se vi trovano anche le chiavi di casa, e l’indirizzo dell’abitazione sul libretto di circolazione, indisturbati si precipitano presso la casa del malcapitato mettendola a soqquadro e appropriandosi di ogni oggetto di valore che vi trovano.

Naturalmente, con molta probabilità, lasciando un “palo” a sorvegliare che i proprietari dell’auto non arrivino con eccessivo anticipo.

Vimercate: i ladri svuotano l’auto nel parcheggio del nosocomio

L’ultimo episodio è accaduto nei giorni scorsi: una coppia di anziani, dopo aver regolarmente parcheggiato la propria auto, si sono portati all’interno dell’ospedale dove dovevano sottoporsi ad alcuni esami. I due signori ritornati a prendere l’auto, senza alcun segno di effrazione, si sono comunque accorti subito che qualcuno aveva messo mano all’interno ma la sorpresa maggiore è stata quando sono arrivati a casa. Tutto per aria e con i loro oggetti di valore, fatti anche di vecchi ricordi, spariti. A due anziani coniugi, tremanti per la rabbia e ancora increduli, non è rimasto che chiamare i carabinieri e denunciare l’accaduto.

Vimercate: i ladri svuotano l’auto e casi simili al supermercato

Il fatto, denunciato anche sui social, ha subito trovato altre vittime che sono caduti nelle maglie di questi malviventi ormai liberi di agire come e quando vogliono. Ad una signora che aveva parcheggiato l’auto nel sotterraneo di un supermercato dopo aver forzato la portiera le hanno anche tagliato una gomma per rallentare il rientro nella propri abitazione. Anche qui hanno portato via le chiavi di casa.

Infine la truffa del finto “sinistro”. Ad un’anziana donna di 76 anni, sempre nel parcheggio dell’ospedale, dopo averla accusata di aver loro danneggiato un passeggino con una ruota, l’hanno costretta a rientrare nel nosocomio e prelevare 500 euro per un presunto risarcimento. Dopodiché sono spariti nel nulla.