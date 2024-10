Giussano, le rubano la spesa dal bagagliaio dell’auto: non è un caso isolato, la rabbia di una brioschese

Pochi secondi di distrazione le sono costati la spesa. È successo a una donna residente a Capriano di Briosco, che martedì 22 ottobre si era recata come d’abitudine a far scorta di generi alimentari al supermercato Esselunga di via Pola a Paina di Giussano. Tre borse belle piene della spesa settimanale con un conto alla cassa di quasi 90 euro. Terminati gli acquisti la brioschese, che aveva parcheggiato l’auto nel posteggio all’aperto del punto vendita, ha caricato nel bagagliaio della vettura borse e casse d’acqua minerale e si è allontanata pochi secondi per riconsegnare il carrello utilizzato per la spesa. «Quando sono arrivata a casa, in auto erano rimaste solo le confezioni di acqua minerale – ha spiegato con rabbia e sorpresa la derubata – Non ho chiuso l’auto quando ho messo via il carrello, avevo la borsetta con me. È stato davvero un attimo».

Furto: l’appello della brioschese derubata

L’episodio l’ha costretta a una nuova spesa il giorno successivo quando raccontando la vicenda ad amiche e vicine di casa si è accorta di non essere stata l’unica derubata in zona. «Possibile che non si può far nulla per arginare il fenomeno? – è l’appello lanciato dalla brioschese – I supermercati hanno telecamere ovunque, anche nei posteggi. Se dovessero prendere di mira una persona anziana e magari farla cadere?». La donna sta valutando se sporgere denuncia di furto alla caserma dei carabinieri di via Prealpi a Giussano.