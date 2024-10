Seveso: spacca un finestrino per un paio di occhiali, arrestato in flagrante

Ha spaccato il vetro di una macchina in sosta per prendere un paio di occhiali, poi si è allontanato ma decisiva è stata la segnalazione di un residente che, vista la scena, ha chiamato i carabinieri.

È successo nella notte di domenica 20 ottobre a Seveso, nei guai un uomo di 26 anni arrestato in flagranza di reato per furto su autovettura, tentato furto in esercizio commerciale e contestualmente denunciato per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. L’uomo era entrato anche in un supermercato per scappare in fretta una volta suonato l’allarme.

Seveso: spacca un finestrino per un paio di occhiali, decisive le segnalazioni dei residenti

Arrivati in via Isonzo, dopo la telefonata, hanno raccolto le informazioni che hanno permesso di mettersi alla ricerca del fuggitivo nelle vie circostanti. Altre segnalazioni hanno portato i carabinieri a individuarlo nel giardino di una villetta in via Asiago: altri cittadini lo avevano visto scavalcare il muro di recinzione.

Aveva con sé gli occhiali sottratti all’interno dell’auto e un martello frangivetro. Gli occhiali sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il martello è stato sequestrato.

All’udienza con rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il 26enne è stato trasferito in carcere.