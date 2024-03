Bernareggio: assalto alla cassa continua del super, ma il colpo del secolo finisce con la fuga a piedi

Se qualcuno si fosse trovato a passare proprio in quei momenti da via Roma, a Bernareggio, avrebbe senz’altro pensato che si stessero girando le scene di un film d’azione. Invece no, erano criminali che stavano tentando di dare l’assalto alla cassa continua di un supermercato. E prima di agire avevano preparato tutto come se dovessero mettere a segno il colpo del secolo.

Bernareggio: assalto alla cassa continua del super, il piano studiato dai ladri

Sono intervenuti sulla rete elettrica per oscurare tutta l’area, hanno reciso la recinzione metallica che circonda la struttura commerciale e hanno quindi disseminato la corsia di accesso con tronchi, cartelloni pubblicitari e rami vari per rallentare l’eventuale intervento della sicurezza. Un vero e proprio piano messo a punto che, però, non ha tenuto conto degli “inconvenienti” che si possono incontrare nel “girare una pellicola del genere” .

Bernareggio: assalto alla cassa continua del super, subito problemi per i ladri e poi le banconote macchiate

E i problemi sono subito emersi nel momento in cui i malviventi pseudo professionisti (volto coperto, guanti e protezioni alle calzature) hanno cominciato ad armeggiare attorno alla cassa continua, il loro obiettivo. Hanno cercato di forzarla, forse anche di rimuoverla dalla propria sede ma a quel punto ecco che l’inconveniente è saltato fuori con tutte le sue difficoltà, in più è partito il dispositivo antifurto e antirapina che ha macchiato irrimediabilmente le banconote.

Bernareggio: assalto alla cassa continua del super, l’arrivo dei carabinieri e la fuga a piedi nei campi

Nel frattempo erano entrati in azione anche i sistemi di sicurezza e i criminali, resisi conto dai lampeggianti dell’intervento delle forze dell’ordine, hanno dovuto lasciare tutto a metà. Dandosi alla fuga a piedi attraverso i campi retrostanti. Le indagini sono in corso da parte della Compagnia dei carabinieri di Vimercate.