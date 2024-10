Investe una donna che stava attraversando la strada sulle strisce e pedonali e non si ferma a prestarle soccorso. Sfonda la vetrina con un’auto e non si ferma. Gli agenti della Polizia locale di Meda rintracciano entrambi i responsabili. Sono i due episodi accaduti tra giovedi 3 e venerdi 4 ottobre dove – come ricostruito dal comando di Polizia locale guidato dal comandate Claudio Delpero- il conducente di un’auto si è data alla fuga dopo aver investito sulle strisce pedonali una persona di 25 anni residente a Meda. La donna ha riportato lesioni lievi.

Meda: la polizia locale risolve due incidenti grazie alle telecamere, un cesanese 66enne identificato dopo avere investito una donna

Sul posto è intervenuta la Polizia locale medese che collegata con la centrale operativa ha avviato un’importante attività investigativa con l’aiuto di sistemi informatici che ha fornito un rapido risultato. Nel giro di pochi minuti, cioè dalla segnalazione ricevuta, gli agenti sono risaliti al veicolo interessato il cui conducente è stato identificato. Si tratta di un 66enne di Cesano Maderno al quale è stata ritirata la patente di guida. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria e denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Meda: la polizia locale risolve due incidenti grazie alle telecamere, una donna è finita contro vetrine e si era allontanata con l’auto sospesa dalla circolazione

Il secondo episodio si è invece registrato venerdì 4 ottobre: un mezzo è finito contro una vetrina di alcuni uffici in via Brianza, ma anche in questo caso la conducente non si è fermata, come poi ricostruito dal comando di Polizia locale di Meda. Gli agenti, infatti, sempre con l’ausilio della tecnologia, hanno chiarito la dinamica e nel giro di poco sono riesciti a rintracciare il veicolo in questione e la conducente la quale si era data alla fuga perché – fanno sapere i vigili- circolava con veicolo sospeso dalla circolazione. La donna è stata quindi sanzionata (quasi 2000 euro di multa) e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.