Cogliate: Striscia la notizia nel parco della droga, sassaiola contro Brumotti

Il servizio di Striscia la notizia andato in onda lunedì riaccende i riflettori su una problematica mai dimenticata da chi la vive sulla propria pelle. Vittorio Brumotti, campione di trial in bicicletta nonché inviato della popolare trasmissione di Canale 5, si è introdotto nel Parco delle Groane a Cogliate, nella zona di via Montecatini, e in un’ora ha registrato addirittura l’arrivo di 70 clienti pronti a comprare droga in una delle tante piazze di spaccio disseminate nel bosco: prima ha mandato qualche collaboratore a cercare le sostanze e poi si è appostato con telecamere normali e ad infrarossi, riuscendo a registrare diverse transazioni.

Cogliate: Striscia la notizia nel parco della droga, filmate 70 cessioni in un’ora

Giovani, meno giovani, tossicodipendenti, ma anche professionisti e gente che all’apparenza sembra uscita di casa giusto per una passeggiata nel verde. E invece. Alla fine sbucano dosi di cocaina, eroina, hashish, insomma un vero e proprio supermarket a cielo aperto. Gli spacciatori si riparano sotto dei teli e posizionano dei veri e propri campi base, con tanto di legna per scaldarsi e carbonella per cucinare. Brumotti ha anche indossato una mimetica riuscendo praticamente ad arrivare a contatto con i pusher e facendoli allontanare per qualche momento. Ma quando questi hanno capito che non si trattava di forze dell’ordine hanno iniziato una sassaiola.

Cogliate: Striscia la notizia nel parco della droga, il sindaco approva

Il sindaco Andrea Basilico: «Ben vengano i servizi di Striscia la notizia, Brumotti è il benvenuto. Noi interveniamo costantemente, almeno due o tre volte a settimana, con la pulizia dei posti di spaccio e per rimuovere i bivacchi. Se vuole tornare a darci una mano siamo disponibili. Spesso però dobbiamo scontrarci con delle forze nettamente superiori: giusto poche settimane fa abbiamo trovato machete e proiettili».