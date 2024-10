Inseguimento e fuga nel Parco delle Groane, sull’auto anche un fucile

In fuga all’alt, prima di abbandonare l’auto ai margini del parco delle Groane e scappare a piedi nella boscaglia. È successo martedì 1 ottobre a Cogliate, nuovo punto messo a segno dall’operazione che coinvolge le polizie locali di 30 Comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Como e Varese, finanziata dalla Regione, per riportare in uno stato di sicurezza una zona che si era guadagnata i riflettori per lo spaccio di droga.

Inseguimento e fuga nel Parco delle Groane, i polizia locale di Cogliate con Limbiate, Seveso e Meda

Gli agenti di polizia locale dei Comandi di Limbiate, Cogliate, Seveso e Meda hanno intercettato l’auto guidata da tre uomini di origine nordafricana. Dopo un lungo inseguimento i tre sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce.

Nell’auto, risultata a noleggio e sulla quale sono in corso gli accertamenti del caso, gli agenti hanno trovato un fucile con diversi proiettili e delle schede telefoniche usa e getta.

Controlli Parco delle Groane Cogliate

Inseguimento e fuga nel Parco delle Groane, proposta di encomio e i complimenti dell’assessore regionale

Il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, presente per una operazione di controllo pianificata, ha ringraziato gli operatori intervenuti annunciando che procederà con ufficiale richiesta di encomio.

«Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto gli agenti del Progetto Parco delle Groane, coordinati dal vice comandante della polizia locale di Limbiate Antonio Azzarone – afferma l’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa – Certamente i tre fuggitivi erano pusher arrivati nell’area boschiva per rifornire i piccoli spacciatori di sostanze stupefacenti. Quello che inquieta è che, oltre a machete, coltelli e mazze, oggi sia stato rinvenuto anche un fucile».

E aggiunge: «Nei prossimi giorni farò visita agli agenti impegnati in queste importanti attività di controllo. Le pattuglie di polizia locale sovracomunale permettono di svolgere attività congiunte con ottimi risultati. È mia intenzione, nel 2025, rinnovare l’accordo ed aumentare le risorse a disposizione dei Comuni per il ‘Progetto Groane’».

Inseguimento e fuga nel Parco delle Groane, la soddisfazione di Corbetta

Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere regionale leghista Alessandro Corbetta, capogruppo al Pirellone: «Un grande plauso per l’eccellente lavoro svolto nella zona boschiva di Cogliate. È evidente che operazioni come quella “Parco delle Groane”, finanziate anche da Regione Lombardia, funzionano. Per questo è fondamentale trovare le risorse necessarie affinché questi protocolli fra Regione, prefetture e le polizie locali dei comuni possano ampliarsi ancora di più, consentendo più spesso azioni di questo tipo», ha detto.