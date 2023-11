Cesano: rintracciato e arrestato il presunto fornitore di droga dei pusher del Parco Groane

Rintracciato e arrestato dai carabinieri della della Tenenza di Cesano Maderno, nel pomeriggio di mercoledì 8 novembre, un 33enne marocchino destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti” emessa dal Tribunale di Milano su richiesta di quella Procura – Direzione Distrettuale Antimafia – ed eseguita dai militari in data 20 dicembre 2022.

L’uomo sarebbe stato il “fornitore” della piazza di spaccio del Parco delle Groane ed era riuscito a sfuggire al blitz con 13 indagati – ritenuti responsabili del reato di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”– operata dai carabinieri cesanesesi nel polmone verde. Il 33enne, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, era uno dei 13 destinatari della misura cautelare.

I carabinieri di Cesano hanno trovato il ricercato nel Milanese

I militari l’hanno cercato ininterrottamente e rintracciato a Mesero, nel Milanese, in una comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti. Al termine delle operazioni di identificazione è stato trasferito presso la casa circondariale di Monza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.