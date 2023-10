Inseguiti fino a Cogliate, avevano acquistato droga nel Parco delle Groane

Lungo e pericoloso inseguimento della Polizia provinciale e della Polizia locale di Meda nei giorni scorsi nei pressi del Parco delle Groane: l’automobilista, in fuga a bordo di una berlina, è stato raggiunto e fermato a Cogliate, in via Monte Bianco.

Qualche minuto prima un altro soggetto era stato notato uscire dal parco e salire sull’auto il cui conducente era immediatamente ripartito. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di fermare la vettura per un controllo ma, alla vista della paletta, l’uomo al volante, invece di fermarsi, ha accelerato.

Inseguimento della Polizia provinciale e della Polizia locale di Meda

I due a bordo, sulla cinquantina, sono risultati residenti a Lazzate. Condotti per l’identificazione presso il Comando della Polizia Provinciale, sarebbero fuggiti dopo aver acquistato degli stupefacenti, gettati dal finestrino durante l’inseguimento e recuperati dalla Polizia Provinciale. Sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e segnalati alla prefettura in quanto assuntori.