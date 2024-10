A Seveso lotta allo spaccio con l’unità cinofila di Monza, denunciato un 16enne con droga addosso e a casa

Servizi speciali sul territorio con i cani per sgominare la criminalità collegata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento coordinato tra la polizia locale di Seveso, Meda, Limbiate e Cesano Maderno con l’ausilio del gruppo cinofili della locale di Monza, presente con due unità, si è svolto martedì. Nell’ambito dei controlli effettuati in città, in particolare all’interno e nei pressi della stazione ferroviaria di piazza Mazzini e nei luoghi di aggregazione quali parchi e giardini ai limiti del Parco delle Groane, sono state verificate e identificate 30 persone e sono stati sequestrati 40 grammi di droga tra marijuana e hashish.

Seveso, lotta allo spaccio: identificate 30 persone e sequestro di 40 grammi di droga

“Come amministrazione – commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Mastrandrea – esprimiamo le nostre congratulazioni alle forze dell’ordine. I risultati ottenuti, con il sequestro di sostanze stupefacenti e l’identificazione di un importante numero di persone, evidenziano l’efficacia delle operazioni di prevenzione nelle aree critiche. Ringraziamo le forze dell’ordine per la loro dedizione, certi che il loro operato contribuirà a un futuro migliore per la nostra comunità”.

Nel dettaglio un minorenne, italiano, di 16 anni, è stato sorpreso in città con 20 dosi di hashish pronte per essere smerciate. Stante la flagranza è stata operata una perquisizione nella sua abitazione di Cesano, in cui sono state rinvenute altre dosi e altre sostanze ancora da dividere per un totale di ulteriori 20 grammi, oltre che bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il ragazzo è stato deferito in stato di libertà al tribunale dei minori. Sempre nella stessa giornata è stato sorpreso un altro minorenne, italiano, della stessa età del primo, in possesso di sostanza stupefacente per uso personale ed è stato in questo caso segnalato alla prefettura.

Lotta allo spaccio, l’applauso del consigliere regionale brianzolo Alessandro Corbetta

“Ancora un plauso sincero alla Polizia Locale di Seveso, Meda, Limbiate e Cesano Maderno, che insieme al Gruppo Cinofili della Polizia Locale di Monza hanno dimostrato, nuovamente, quanto sia importante la collaborazione tra forze di polizia locali e sindaci nel garantire sicurezza e legalità nei nostri territori. L’operazione avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria di Seveso e nei luoghi adiacenti al Parco delle Groane è la dimostrazione che i progetti come quello delle ‘Groane’, finanziati da Regione Lombardia, siano efficaci e necessari e di come la Polizia Locale possa essere impiegata in azioni di vera prevenzione e sicurezza“, dichiara Alessandro Corbetta, consigliere regionale brianzolo e Presidente del Gruppo Lega in Regione Lombardia, commentando l’intervento svolto nel pomeriggio di martedì 15 ottobre dagli agenti di polizia locale nell’ambito del Progetto Groane in cui sono state sequestrate sostanze stupefacenti.

“E’ fondamentale che Regione Lombardia continui a sostenere e a implementare questi protocolli con risorse sempre maggiori, affinché operazioni coordinate come questa diventino ancora più frequenti“, aggiunge Corbetta.