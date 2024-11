Ore 16.57 di venerdì 1 novembre: Rajae Bazzez torna a Varedo e entra nella Snia con la troupe di Striscia la Notizia, dall’ingresso principale di quello che è uno dei più ampi siti industriali dismessi della Lombardia. Sono 500mila metri quadri di capannoni diroccati, archeologia industriale. E all’interno tutta la disperazione dei dannati della droga, che abitano all’interno dei ruderi tra immondizie, macerie e mercatini dove è possibile trovare qualsiasi prodotto alimentare e non, frutto dei furti quotidiani e consegnati dai disperati provenienti da ogni parte del Nord Milano, in cambio merce con qualsiasi genere di sostanza stupefacente, in vendita all’interno.

Varedo: Striscia la notizia alla Snia, via vai di pusher nonostante i curiosi

Per tutto il pomeriggio di venerdì, nonostante i tanti curiosi assiepati per assistere all’ingresso della inviata di Striscia, il via vai di pusher e acquirenti della dose giornaliera, è proseguito senza sosta. Mentre la troupe di Striscia svolgeva il suo reportage che andrà in onda in una delle prossime puntate.