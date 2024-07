Controllo straordinario antidroga venerdì pomeriggio nel Parco delle Grone dei carabinieri del Comando Provinciale di Milano con il Nucleo cinofili di Casatenovo.

In azione nel pomeriggio del 12 luglio i Carabinieri della Compagnia di Rho per una vasta perlustrazione a piedi, per controllare la porzione dell’area del parco che lambisce la Brianza che affaccia sull’hinterland milanese e copre i comuni di Cesate, Garbagnate Milanese fino a Bollate.

Sono stati effettuati anche 8 posti di controllo in prossimità di altrettanti ingressi alla zona boschiva.

Controlli carabinieri parco Groane

Le attività hanno permesso di controllare 103 soggetti e 48 veicoli, sequestrare 53 dosi di cocaina, 1 pezzo di cocaina del peso di 5,20 grammi e 1 pezzo di hashish di 18,80 grammi.

Le sostanze erano a bordo di un’auto perquisita dopo essere stata abbandonata dopo un breve inseguimento: il conducente, di origini nord-africane, ha tentato fuga e poi ha abbandonato la macchina facendo perdere le sue tracce.

Controllo straordinario antidroga nel Parco delle Groane: smantellati otto bivacchi

Sono stati segnalati anche due soggetti per detenzione di droga per uso personale e smantellati otto bivacchi utilizzati da chi svolge nel parco attività di spaccio. All’interno sono stati trovati un macete, due bilancini elettronici di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Dall’inizio dell’anno segnalati 167 soggetti per uso personale di droga, denunciati a piede libero 11 soggetti e tratti in arresto 9 soggetti tutti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con sequestro complessivo di circa 100 grammi di cocaina, 146 gramm di hashish e 31 grammi di eroina.