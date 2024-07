Monza: sul monopattino in via Borgazzi, nel borsello ha hashish ed eroina

Pizzicato con 55 grammi di eroina nel borsello (oltre a 12 di hashish) per un 34 enne monzese, che a casa aveva due bilancini di precisione, è scattato l’arresto da parte di una pattuglia della Squadra Volante della Polizia d Stato per spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato nei giorni scorsi dai poliziotti della locale questura mentre si trovava a transitare su un monopattino in via Borgazzi: durante il controllo dei documenti, al 34enne, già noto alle forze dell’ordine per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché per furto e maltrattamenti in famiglia, è stato chiesto di ispezionare il contenuto del borsello che portava a tracolla.

Monza, un 34enne monzese arrestato per spaccio di droga

L’uomo ha subito consegnato un involucro con circa 12 grammi di hashish, quindi avrebbe deciso di opporsi “con decisione” dicono dalla Questura, al successivo controllo del borsello, “rifiutando categoricamente di mostrarne il contenuto”. Dato l’atteggiamento sospetto gli agenti hanno proceduto con una perquisizione personale e all’interno del borsello hanno rinvenuto “nove involucri di plastica sigillati con all’interno eroina per un peso complessivo di circa 55 grammi”. La perquisizione è stata estesa quindi all’abitazione del monzese dove sono stati trovati i bilancini.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.