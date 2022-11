Cocaina e (tanti) soldi in auto: arrestati in due a Desio dai carabinieri

Uno, classe 1966, aveva otto dosi di cocaina. L’altro, quarantenne, 1.700 euro in contanti. Sono stati pizzicati e arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti nella serata di mercoledì 2 novembre, a Desio, dai carabinieri della locale Compagnia dell’Arma.

Cocaina e denaro: il controllo dei due brianzoli in auto a Desio

Durante un servizio mirato hanno proceduto al controllo di una vettura con a bordo i due brianzoli i quali, dopo un cenno di fuga sono stati fermati e trovati in possesso, il 56enne della droga, otto dosi, in un contenitore di latta all’interno della tasca dei pantaloni, mentre il quarantenne dei 1.700 euro.

Cocaina e denaro, altri 1.500 euro nella abitazione del 56enne

La successiva perquisizione domiciliare estesa presso l’abitazione del 56enne ha consentito ai militari di rinvenire e sequestrare altri 1.500 euro occultati in una custodia di occhiali griffati, nella camera da letto della abitazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria i due soggetti sono stati ristretti presso le proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.