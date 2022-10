Monza, il cane della Polizia scova la droga nel prato

Droga nel prato a Monza: è stata trovata dagli agenti della Questura impegnati martedì 25 ottobre dal tardo pomeriggio in controlli mirati. Lo stupefacente, hashish, 3,47 grammi, è stato trovato nel prato adiacente l’edicola di via Gramsci. Interessati dai controlli i giardini di via Artigianelli, il piazzale della stazione e largo Mazzini. Impegnato personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico-Squadra Volante, della Divisione Polizia Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica della Questura di Monza e della Brianza oltre che un’unità cinofila antidroga della Questura di Milano.

Droga nel prato a Monza, uno straniero trovato con dell’hashish nei giardinetti

Nei giardini di via Artigianelli controllati cinque cittadini nigeriani di età compresa tra i 25 ed i 35 anni risultati in possesso di permesso di soggiorno in quanto hanno in corso un procedimento di richiesta di protezione internazionale. Quattro sono risultati già noti alle forze dell’ordine. Addosso ad uno è stata trovata e sequestrata una dose di circa 0,48 grammi di hashish: gli è stata applicata la sanzione amministrativa del possesso di sostanza stupefacente per uso personale, ed è stato immediatamente adottato nei suoi confronti dal Questore, tramite la Divisione Polizia Anticrimine, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dalla città di Monza, essendo residente in altro comune. Nel contempo è stato attivato l’Ufficio Immigrazione per avviare tutte le procedure necessarie per verificare la permanenza dello stesso sul territorio nazionale, in quanto la procedura per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale è in fase di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

I controlli della Polizia a Monza

Monza, droga nel prato: il cane antidroga fiuta hashish in zona stazione

I controlli sono proseguiti in largo Mazzini e poi nel piazzale della Stazione ferroviaria di via Arosio, dove sono stati controllate altre 13 persone, di cui 7 di nazionalità nigeriana, tutti con richiesta protezione internazionale di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, uno di nazionalità camerunense, uno di nazionalità italiana, tre di nazionalità ganese ed uno di nazionalità sudamericana. Due, un cittadino nigeriano e il cittadino sudamericano, grazie nuovamente al fiuto del cane della Polizia di Stato, sono stati trovati in possesso di hashish, 0,35 e 0,36 grammi, motivo per il quale sono stati entrambi sanzionati per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Anche nei confronti del cittadino sudamericano, già noto alle forze dell’ordine, sono state attivate le procedure presso l’Ufficio Immigrazione per verificare la regolare presenza sul territorio.

Monza, droga nel prato, verifiche sugli stranieri richiedenti protezione

Per quanto riguarda i cittadini richiedenti protezione internazionale, gravati da precedenti penali ed in possesso di stupefacenti, l’Ufficio Immigrazione farà le dovute comunicazioni alle competenti Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale affinché venga rigettata la richiesta di protezione per mancanza dei requisiti soggettivi. I servizi continueranno nei prossimi giorni.