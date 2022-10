Monza: espulso e rientrato con un altro nome, ancora al Centro rimpatri per tornare in Albania

Già espulso ad agosto è rientrato in Italia usando un altro nominativo. Arrestato per il reingresso dopo il rimpatrio, nei suoi confronti il Questore di Monza Marco Odorisio ha disposto l’esecuzione di un nuovo provvedimento di espulsione. L’uomo, un 41enne albanese, irregolare in Italia da circa cinque anni, è stato accompagnato dal personale della Questura al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Milano in attesa del definitivo allontanamento dall’Italia.

Monza, tre provvedimenti analoghi del Questore nell’ultima settimana

Si tratta di uno dei tre provvedimenti analoghi presi da Odorisio nell’ultima settimana. Un secondo ha riguardato un cittadino brasiliano 40enne, irregolare da circa due anni, accompagnato presso la frontiera aerea di Milano Malpensa. Trattenimento al Cpr di Milano in attesa del rimpatrio anche per un cittadino marocchino di 38enne trovato all’interno di un appartamento, successivamente a perquisizione da parte della Polizia Postale, già noto per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio e contro la persona.