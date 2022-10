Nova, nasconde la droga sul tetto dei box: arrestato un 39enne

Alla vista dell’auto dei carabinieri ha cercato di allontanarsi verosimilmente per evitare un controllo: un atteggiamento che ha avuto l’effetto contrario per un 39enne albanese, pizzicato dai militari di Desio mentre cercava di disfarsi di 38 involucri contenenti cocaina. E’ accaduto martedì 11 ottobre in serata a Nova Milanese dove l’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nova, nasconde la cocaina sul tetto dei box

Tutto ha preso avvio attorno alle 20 quando un equipaggio dell’Arma, impegnato in un consueto servizio di controllo del territorio ha notato all’interno di un esercizio pubblico del centro di Nova Milanese il 39enne già noto per precedenti specifici, che vedendo l’autovettura dell’Arma ha cercato di allontanarsi per evitare un controllo. Sottoposto ad un accertamento è apparso nervoso come se volesse nascondere qualcosa. Ed effettivamente i militari hanno trovato i 38 involucri con 28 grammi di cocaina pronta per essere distribuita, che aveva lanciato sul tetto di alcuni box nelle vicinanze. Recuperata la droga, nelle tasche dell’albanese sono rinvenuti anche dei contanti, secondo i carabinieri frutto dell’attività di spaccio.

Nova, nasconde la cocaina: sottoposto agli arresti domiciliari

Condotto al Comando Carabinieri di Nova è stato tratto in arresto e dopo giudizio direttissimo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Per l’esercizio pubblico, sono state avviate le procedure di applicazione dell’art. 100 del TULPS.