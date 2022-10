Si è concluso con un arresto e due segnalazioni alla prefettura un maxi controllo organizzato dai carabinieri della compagnia di Desio nel bosco delle Groane attorno alla stazione ferroviaria di Ceriano Laghetto al Villaggio Brollo.

Maxi operazione contro lo spaccio nel Bosco delle Groane: attività investigativa durata giorni

Dopo un’intensa attività investigativa durata giorni, che infine ha indicato proprio l’area boschiva del Parco delle Groane quale possibile bivacco di piccoli spacciatori, nella mattina di giovdì i militari sono entrati in forze in tutta l’area circostante alla strada provinciale Saronno-Monza. L’intervento ha riscontrato l’impiego di 40 uomini del comando provinciale carabinieri di Monza, quattro unità cinofile antidroga del comando di Casatenovo e, ad integrare il contingente, l’elicottero del nucleo di Orio al Serio che ha fornito supporto aereo, risultando determinante nell’attività di coordinamento delle pattuglie a terra che, muovendosi su più lati, sono arrivati ad intervenire anche nel punto più fitto della vegetazione.

L’intervento fa seguito a un piano di controlli sempre più presente, avviato dagli stessi militari nei mesi scorsi, proseguito con i finanziamenti regionali per le pattuglie straordinarie della Polizia Locale del territorio ed infine culminato con l’imponente operazione di giovedì.

Maxi operazione contro lo spaccio nel Bosco delle Groane, primi movimenti a Varedo

L’intervento si è diviso tra Brianza e Alte Groane. Primi movimenti a Varedo, dove i carabinieri hanno arrestato un quarantenne originario del Marocco irregolare sul territorio nazionale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di dileguarsi venendo prontamente bloccato. Nel corso degli accertamenti è risultato in possesso di venti grammi tra cocaina ed eroina, nonché di discreti quantitativi di hashish e di due bilancini di precisione. Nel corso del servizio invece sono state controllate numerose persone di cui due giovani di 22 anni, residenti sul territorio, infine segnalati per l’uso di sostanze.

Maxi operazione contro lo spaccio nel Bosco delle Groane, trovati bivacchi

I militari si sono addentrati all’interno della macchia dove hanno scoperto alcuni bivacchi, che hanno confermato una limitata presenza stanziale, presumibilmente occasionale: sono stati rinvenuti nei vari punti bonificati, sacchi a pelo, tendaggi, bottiglie d’acqua, sedie, nonché, buste con alimenti. Sul posto però non è stato trovato nessuno che potesse essere ricondotto all’attività di spaccio. I giacigli erano tutti vuoti, così come le piazze.