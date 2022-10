Con la droga negli slip, arrestato un 22enne a Carnate

Aveva addosso 26 dosi di hashish, 80 grammi in tutto, pronte da vendere, alcune persino negli slip un 22enne originario della Romania arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Bernareggio. E’ stato pizzicato nel pomeriggio di venerdì 21 ottobre a Carnate dove risulta domiciliato: l’ipotesi di reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Carnate, con la droga negli slip: pizzicato nel parco di via Pascoli

Gli uomini dell’Arma, dopo diverse segnalazioni giunte in comando di sospetti andirivieni di giovani e giovanissimi all’interno del parco di via Pascoli, verosimilmente per acquistare droga, dopo aver intensificato i passaggi nella zona hanno adocchiato il giovane, bloccato e sottoposto a perquisizione personale sul posto. Addosso le 26 dosi, confezionate in bustine di cellophane, contenente piccoli pezzi di hashish, nonché un bilancino elettronico di precisione. La droga era in tre pacchetti di sigarette vuoti, uno tenuto nelle tasche, uno nella tracolla insieme al bilancino e l’altro negli slip.

Carnate, con la droga negli slip: obbligato a presentarsi alla caserma dell’Arma

Dichiarato in stato di arresto il giorno successivo è stato giudicato con rito direttissimo: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione tutti i giorni alla Stazione Carabinieri.