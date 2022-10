Con la droga sulla A4, uscito dal carcere di Monza sarà espulso dall’Italia

Un cittadino marocchino 32enne condannato per traffico di stupefacente, irregolare in Italia dal 2017, è stato accompagnato il 23 ottobre al CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Torino dopo essere stato scarcerato dalla Casa Circondariale di Monza dove ha scontato 1 anno e 6 mesi. Il collocamento, in attesa della espulsione, è stato disposto dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio.

Monza, un 32enne al Cpr: fermato con la droga sulla A4

L’uomo, arrestato in concorso con altre due persone, era stato fermato sull’Autostrada A4 dalla Polizia Stradale di Seriate: nel veicolo gli agenti avevano trovato circa 9.000 euro in contanti, dei quali gli stranieri non avevano saputo giustificare la provenienza. Con l’aiuto dell’unità cinofila, in un’intercapedine della scocca posteriore del bagagliaio, i poliziotti avevano trovato un involucro contenente circa 100 grammi di resina di hashish e avevano proceduto all’arresto.

Monza, un 32enne al Cpr: evaso dagli arresti domiciliari

Dall’esame delle banche dati era emerso che il 32enne, oltre ad essere già noto per violazione delle norme in materia di immigrazione, era stato condannato nel 2017 alla un anno e otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione illecita di stupefacenti. Successivamente ammesso agli arresti domiciliari, non ne aveva rispettato le prescrizioni e per questo era stato condannato a ulteriori nove mesi di reclusione per evasione e ricondotto in carcere. Accompagnato, dopo la scarcerazione, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e della Brianza, il Questore ha disposto il trattenimento presso il CPR di Torino dove sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.