Seveso, arrestata il giorno del matrimonio: ma è un errore

Chi ha qualcosa da dire parli ora o taccia per sempre, si dice ai matrimoni. E questa volta a parlare a Seveso sono stati i carabinieri che hanno interrotto una cerimonia per notificare alla sposa l’esecuzione di una misura cautelare in carcere, per un cumulo di pene legato a reati di droga. Ma si è trattato di un errore di trascrizione.

Seveso, arrestata il giorno del matrimonio: errore confermato dall’avvocato

I carabinieri hanno quindi interrotto il matrimonio, che si stava celebrando con rito civile, per eseguire l’ordine trasmesso alla Procura di Monza dal Tribunale per una sentenza passata in giudicato, nonostante ci fosse stato il ricorso in Appello. A confermare l’errore è stato l’avvocato della donna, una volta interpellato dai carabinieri che hanno eseguito l’arresto e che si sono accorti di una anomalia nei documenti. A quel punto la Procura ha ritirato il provvedimento.