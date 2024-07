Cesano Maderno: affidato il progetto esecutivo per Palazzo Arese Borromeo, costi e obiettivi

Sempre più bello, accogliente, riportato all’antico splendore: Palazzo Arese Borromeo è nei pensieri dell’amministrazione comunale di Cesano Maderno, che ha affidato ora l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori per il restauro conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la rifunzionalizzazione dell’ala nord.

Cesano Maderno: affidato il progetto esecutivo per Palazzo Arese Borromeo, il bando di Fondazione Cariplo

Entrando nel palazzo è la parte che si trova sulla sinistra. Ed è anche quella che più a lungo è rimasta chiusa al pubblico proprio in attesa di disporre di finanziamenti utili per mettere mano all’oneroso intervento di recupero.

Un bell’aiuto è arrivato dalla Fondazione Cariplo attraverso il bando “Luoghi da rigenerare. Restituire alla comunità attraverso la cultura, luoghi abbandonati o sottoutilizzati“. Proprio un bando perfetto per quello che è l’utilizzo di Palazzo Arese Borromeo, che dalla sua riapertura ha trasformato Cesano Maderno in uno dei più importanti luoghi brianzoli della cultura.

Per poter partecipare al bando il Comune proprio un anno fa aveva fatto uno studio di fattibilità: la spesa prevista era di 465mila euro. La Fondazione Cariplo finanzierà l’intervento per 390mila euro. Il Comune ha ora affidato l’incarico per la progettazione esecutiva: considerato il rialzo dei prezzi, è lecito attendersi una spesa maggiore, ma in via prudenziale nel piano triennale delle opere pubbliche è stato già pensato un importo di 600mila euro.

Cesano Maderno: affidato il progetto esecutivo per Palazzo Arese Borromeo, l’ala nord

L’ala nord è stata scoperta nei mesi scorsi dai cittadini per la prima volta in occasione dell’allestimento della mostra del celebre fotografo Edward Burtynsky. La sua vocazione, soprattutto, sembra essere quella espositiva anche se i diversi spazi possono prestarsi per diversi scopi.

Cesano Maderno: affidato il progetto esecutivo per Palazzo Arese Borromeo, il grande giardino

Nel frattempo si pensa anche all’esterno: anche la grande area verde ha la sua importanza e il suo valore storico. La scelta non è solo quella di risistemare il giardino (già a febbraio erano stati investiti 370mila euro per la manutenzione straordinaria), ma anche per garantire una manutenzione conservativa triennale. Gli uffici hanno firmato gli ultimi atti, l’incarico è stato affidato a una società specializzata per un importo di un milione di euro.

«È un simbolo della storia e dell’identità cesanese – aveva dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – oltre ad essere uno dei polmoni verdi della nostra città, un giardino storico che si estende su una superficie di quasi 100 mila metri quadrati, con alberi monumentali, statue e fontane. Ne siamo orgogliosi e puntiamo ad un’attenzione costante e duratura, per conservare e valorizzare un luogo del cuore, vissuto da grandi e piccini, cesanesi e visitatori provenienti da tutta la Lombardia».

Cesano Maderno: affidato il progetto esecutivo per Palazzo Arese Borromeo, gli interventi in programma

Dopo gli interventi agronomici, la riqualificazione dei roseti orizzontali, quella dei vasi nel cortile d’onore, gli arredi urbani, il miglioramento del decoro e della fruibilità dell’area, ecco ora l’ultima azione per far sì che il Giardino Arese Borromeo possa esercitare tutto il suo fascino e continuare ad accogliere cittadini e turisti alla ricerca del bello e di un’oasi dove trascorrere ore piacevoli.