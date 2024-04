A Cesano torna la regata delle paperelle nel fiume Seveso (e c’è anche il Palio)

Una sola iniziativa, tanti risultati in un colpo solo: nella sua estrema semplicità l’iniziativa della “Paperelle” nel Seveso, organizzata dal Lions Club, è davvero da applausi.

L’iniziativa per tutti è fissata per domenica 14 aprile. “Questa volta – afferma il presidente Renato Orsenigo – abbiamo aggiunto un po’ di significati in più. La giornata, infatti, inizia all’insegna della prevenzione. Dalle 9 alle 12.30 a Palazzo Arese Borromeo sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti per la glicemia, l’udito e la vista. In un’epoca in cui la prevenzione diventa sempre più importante, anche noi abbiamo deciso di fare la nostra parte”.

Paperelle in corsa in una delle passate edizioni

Alla stessa ora a qualche centinaio di metri di distanza, ovvero in piazza Giacinto Facchetti, si svolgerà la Color Run organizzata dai giovani dei Lions sempre con lo scopo di raccogliere fondi a favore di iniziative solidali.

A Cesano le paperelle fanno la regata nel Seveso e poi i premi abbinati all’ordine di arrivo

Il momento che tutti conoscono di più, ovviamente, è quello del pomeriggio. E quest’anno riserva sorprese: alle 15 è in programma il Palio delle Paperotte. È una iniziativa che ha coinvolto i commercianti e che, nella sua originalità, sostituisce i biglietti della sottoscrizione a premi. Ogni biglietto venduto, infatti, è abbinato a una paperotta e, in base all’ordine di arrivo, si vince il premio corrispondente. Alle 16, invece, la tradizionale regata delle paperelle. Entrambe le iniziative prevedono la partenza alla stazione di Trenord e l’arrivo delle papere in piazza Monsignor Arrigoni.

A Cesano la regata delle paperelle nel Seveso con i Lions

L’iniziativa, oltre all’aspetto ludico e a quello solidale, ha anche due significati importanti. Il primo è quello dell’aggregazione, ed è tutt’altro che trascurabile, arricchita anche dalla presenza della Fanfara dei Bersaglieri. Il secondo, invece, grazie anche al coinvolgimento degli Scout, è quello di avvicinare la cittadinanza al Seveso, opportunamente ripulito e riqualificato, che diventa così risorsa invece di un problema. I Lions con le loro paperelle, insomma, sono in grado di compiere anche questo miracolo. Senza di loro nessuno lo avrebbe mai considerato possibile.