Job day a Cesano Maderno: il 6 giugno un altro Salone del Lavoro

C’è un altro Job Day in arrivo. Il prossimo appuntamento, in programma giovedì 6 giugno, si svolgerà dalle 9 alle ore 13 a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, in via Borromeo 4. La seconda edizione del Salone del Lavoro è promossa dal Centro Per l’Impiego di Cesano Maderno, in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno.

Job day a Cesano Maderno: Afol MB mette in collegamento domanda e offerta

A partire della 9.30 Afol Monza Brianza (Agenzia per la formazione, l’orientamento e il lavoro) presenterà i propri servizi: l’elenco comprende anche incontro domanda e offerta di lavoro, il programma GOL per il supporto alla ricollocazione, i corsi gratuiti per la riqualificazione, le opportunità di lavoro all’estero. Chi è in cerca di una nuova occupazione o intende migliorare la propria posizione professionale, potrà presentarsi alle aziende e alle agenzie per il lavoro con dei brevi colloqui e consegnare il proprio curriculum vitae.

Job day a Cesano Maderno: la formula dell’evento a Monza

La stessa formula era stata utilizzata nei giorni scorsi per il Job Day organizzato alla Villa Reale a Monza. L’evento è stato allestito dalla Provincia di Monza e della Brianza insieme ad Afol Monza Brianza. All’incontro hanno preso parte anche società che stanno cercando personale da arruolare in nuove strutture, Iperal Supermercati, che è alla ricerca di addetti per il nuovo centro logistico di Giussano. Iperal ha 53 negozi e 4.200 addetti distribuiti in tutta la Lombardia.

Anche l’Azienda speciale di Formazione Paolo Borsa ha illustrato i servizi offerti. Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, ha sottolineato con soddisfazione come, dopo «gli anni bui di chiusura delle assunzioni nella Pubblica ammistrazione», si sia tornati a reclutare nuovo personale.

L’organico dei Centri per l’impiego, dopo l’assunzione di una sessantina di persone, ha raggiunto quota 130 addetti.