Seregno, Afol Monza Brianza inaugura una nuova bakery al Cfp Pertini

Inaugurazione giovedì 11 aprile per “Good Bakery”, la nuova impresa formativa promossa da Afol Monza Brianza, che vuole offrire un’opportunità di qualificazione professionale agli studenti iscritti al corso per operatore-tecnico delle produzioni alimentari, della lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno del centro di formazione professionale Pertini di Seregno. Nella sede di via Monte Rosa, il taglio del nastro ha visto protagonista Patrizia Palmisani, prefetto di Monza e della Brianza, con accanto il presidente della Provincia di Monza e della Brianza Luca Santambrogio ed il sindaco di Seregno Alberto Rossi. L’importanza dell’appuntamento è stata testimoniata inoltre dalla presenza di Salvatore Barilaro, questore di Monza e della Brianza, di rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria.

“Good Bakery”: un progetto che guarda alla formazione

Alcuni degli studenti e dei docenti coinvolti

La novità vuole consentire ai giovani frequentatori di mettersi alla prova sul campo, attraverso non solo la produzione di pane e prodotti da pasticceria, ma anche tramite la loro vendita al pubblico, e costituisce il primo passo del potenziamento del polo compreso tra le vie Monte Rosa e Monte Bianco, che prevede a breve l’avvio della costruzione della nuova sede del centro per l’impiego, cui si aggiungerà poi il nuovo centro di aggregazione giovanile comunale, frutto di un accordo con la Provincia di Monza e della Brianza, sottoscritto un anno fa.

“Good Bakery”: la soddisfazione di Palmisani e Santambrogio

Il momento precedente il taglio del nastro

A fare gli onori di casa è stata nella circostanza Barbara Riva, direttore generale di Afol Monza Brianza, che ha sottolineato come sia piaciuta l’idea di permettere agli studenti, oggi in tutto cinquantacinque, di sperimentare le nozioni apprese in fase di studio. «Il periodo dei lavori è sempre lungo -ha quindi aggiunto Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e della Brianza-, poi arrivano giornate belle come quella di oggi. L’impresa formativa è un’opportunità eccezionale, perché consentirà ai ragazzi di imparare un lavoro all’interno della scuola. Le nostre aziende vorrebbero un approccio simile in tutte le scuole. Seregno è fortunata: ora bisogna spendere al meglio questa occasione sul territorio». Il prefetto Patrizia Palmisani, dal canto suo, ha ricordato l’impegno a tornare, che si era assunta qualche mese fa, in una visita precedente: «Il rapporto con Afol è molto stretto. I suoi studenti ci supportano nei nostri eventi. Ringrazio chi ha contribuito alla realizzazione di questo progetto, che va incontro alle richieste dei giovani. Dopo il Covid, abbiamo avviato un tavolo sul disagio giovanile, in cui è emerso che una delle esigenze sono i luoghi di aggregazione: questo lo può essere».

“Good Bakery”: Rossi e Correra guardano al futuro

Il prefetto Palmisani taglia la torta

Il sindaco Alberto Rossi, invece, ha spiegato che la bakery «è un luogo del sapere che diventa saper fare e crediamo possa aiutare il plesso ad aprirsi alla città e farsi conoscere. Come Comune di Seregno, collaboreremo con la Provincia, per realizzare qui uno spazio di aggregazione per i giovani, al servizio di tutti». In conclusione, prima del taglio di una torta e della consegna di riconoscimenti ad alcuni studenti del Cfp Terragni di Meda, che hanno contribuito alla causa, Marcello Correra, amministratore unico di Afol Monza Brianza, si è detto emozionato: «Quella odierna non è solo l’apertura di uno spazio. Qui si imparerà a fare impresa. È il primo passo di un progetto più ampio: quando le istituzioni vogliono raggiungere un obiettivo, la strada è tracciata, al di là dei colori politici».