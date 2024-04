Job Day a Monza: il 16 maggio il mondo del lavoro è in Villa Reale

Una giornata dedicata al mondo del lavoro organizzata da Provincia di Monza e Brianza e da Afol Monza Brianza. L’appuntamento è per giovedì 16 maggio in Villa Reale a Monza.

Job Day a Monza: chi partecipa

Apriranno i lavori Simona Tironi, assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e della Brianza e il sindaco di Monza Paolo Pilotto.

Job Day a Monza: cittadini e aziende a confronto

La giornata si chiama “Job Day”, la cittadinanza interessata potrà presentarsi alle aziende con brevi colloqui conoscitivi o scoprire l’offerta formativa del territorio per aggiornare le proprie competenze. Possibilità per scoprire i servizi che i Centri Per l’Impiego mettono a disposizione.

Dalle ore 10 alle ore 17, in Villa Reale a Monza.