Cem Ambiente parla di futuro: «La sostenibilità è l’elemento decisivo»

Si chiudono con “Parliamo di futuro – Esperienze di sostenibilità in movimento” gli eventi in programma per le celebrazioni dei 50 anni di attività di Cem Ambiente. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, si svolgerà all’Auditorium Bcc Milano, sede di Carugate sabato 11 novembre alle 9.30 e sarà l’occasione per riflettere sulle buone prassi ambientali per la Lombardia già presenti sul territorio e riflettere sulle sfide ambientali di domani che, sia lato pubblico che privato, aspettano ognuno di noi per un futuro sempre più sostenibile.

Cem Ambiente parla di futuro: mattinata di confronto a chiusura delle celebrazioni dei 50 anni

«Una mattinata di confronto su tematiche più che mai attuali e fondamentali per il nostro futuro – ha dichiarato Alberto Fulgione, Presidente di Cem Ambiente – che la nostra utility, impegnata a fare rete sul territorio, ha voluto raccontare per fare dare un quadro concreto di una comunità attiva e attenta sul fronte della sostenibilità. La nostra forza, infatti, è anche quella di essere radicati in un territorio green che ha sempre risposto positivamente a ogni spinta innovativa e di miglioramento che Cem ha saputo proporre. Alla vigilia dell’inizio del nostro 51esimo anno di attività vogliamo anche dire che Cem Ambiente continuerà a investire sempre di più in sostenibilità, come dimostra il Piano industriale per il prossimo triennio, approvato dall’Assemblea dei soci proprio quest’anno e che vede nuovi investimenti in impiantistica e servizi innovativi, nonché l’accoglienza di nuovi Comuni soci, oggi arrivati a 74 su 4 province lombarde, interessati ai nostri servizi».

Cem Ambiente parla di futuro: dibattiti con contributi e esperienze

La mattinata sarà ricca di dibattiti con contributi ed esperienze di diverse realtà non profit, piccole e grandi imprese, Università e Cittadinanza Attiva, coordinati da Mario Tozzi, primo ricercatore scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche.