Polizia locale e Cem a caccia degli incivili che abbandonano rifiuti a Concorezzo

La polizia locale e Cem danno la caccia agli incivili che abbandonano rifiuti a Concorezzo e sanzionano 4 persone. A fare il punto della situazione è il sindaco Mauro Capitanio.

Polizia locale e Cem sanzionano 4 persone

“Ringrazio la Polizia Locale e gli operatori di Cem Ambiente Spa che in queste settimane hanno intensificato i controlli sull’abbandono di rifiuti e solo nel fine settimana sono stati identificati e sanzionati 4 soggetti (2 residenti e 2 non). Il controllo delle telecamere e dei sacchi è quotidiano – ha dichiarato il primo cittadino -. Ovviamente non stiamo parlando di piccoli errori ma di sacchi neri e in alcuni casi con dentro materiale sanitario. C’è la massima disponibilità ad accompagnare tutti verso il nuovo modello di raccolta che è sicuramente perfettibile ma assolutamente indispensabile. Abbiamo annunciato tolleranza zero con gli incivili e questa sarà la linea”.

Polizia locale e Cem con la novità ecuosacco

Buoni i risultati anche per l’introduzione dell’Ecuosacco. “Stiamo contattando personalmente, ad una ad una, tutte le famiglie (poche) che non hanno ancora ritirato i nuovi sacchi e che davanti casa hanno esposto ancora i vecchi sacchi – ha chiosato il borgomastro -. Questo anche per tranquillizzare i reporter da social che ringrazio per la collaborazione ma che rassicuro sul nostro lavoro. Differenziare non è un gesto difficile, serve solo un minimo di attenzione e un grande senso di rispetto per la nostra Concorezzo”.