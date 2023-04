Cem Ambiente approva il bilancio 2022, utile di 2,6 milioni: “Società in buona salute”

L’assemblea dei soci di CEM Ambiente ha approvato mercoledì all’unanimità, nelle sede di Cavanago, il Bilancio 2022 i cui risultati sono stati illustrati dal presidente Alberto Fulgione. Incrementati i risultati relativi alla vendita dei rifiuti raccolti ai consorzi di filiera (CONAI e non), che hanno portato nelle casse dei Comuni soci, complessivamente 9.306.238 di euro (+ 18,2%). Positiva anche l’introduzione del’Ecuosacco, che coinvolge 47 Comuni e oltre 432 mila abitanti mentre la compagine societaria è in continuo ampliamento e ha portato a 72 i Comuni soci ma con ulteriori prospettive di crescita.

Cem Ambiente: ottimi i risultati della differenziata, “tariffe mantenute”

Tra gli “economics” del Bilancio 2022, il fatturato è stato di 86,5 milioni di euro – quasi 10 milioni in più rispetto al 2021 – significativo l’utile, 2,6 milioni di euro circa, in linea con l’anno precedente “nonostante gli aumenti dei costi delle materie”. Fulgione ha parlato di una società “in buono stato di salute” e “nonostante il contesto economico di oggettiva difficoltà” della “possibilità di mantenere per quest’anno tutte le tariffe ipotizzate per il trattamento delle diverse tipologie di rifiuto a carico dei nostri Comuni”. Ottimi i risultati della raccolta differenziata che vedono i Comuni CEM, mediamente, raggiungere il 76% di RD (79% nei Comuni Ecuosacco), accanto a una produzione di secco a persona di 55 chilogrammi all’anno (51 chili nei Comuni Ecuosacco). “Dati che confermano la bontà del nostro sacco rosso (Ecuosacco) e che ci motivano sempre di più a estenderlo anche ai Comuni che non l’hanno ancora adottato” ha concluso Fulgione.