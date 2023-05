“50 in Cascina” del CEM, il compleanno a Cavenago è all’insegna della sostenibilità

Un successo il compleanno nella natura di CEM. SI è svolta infatti domenica 28 maggio “50 in Cascina” la festa della natura e della sostenibilità organizzata da CEM, nella sua sede di Cavenago Brianza, per celebrare il mezzo secolo dalla nascita della società. Tante sono state le persone che hanno scelto di trascorre un pomeriggio all’aperto, sulla collina che una volta era una discarica, partecipando alle numerose attività in programma. “Tante persone e tanta allegria, il tutto immersi della natura” – ha commentato Alberto Fulgione, Presidente di CEM Ambiente.

Il premio al Comune di Concorezzo

“50 in Cascina” del CEM tra visite naturalistiche ed eventi

Cos’altro si può aggiungere alla bella immagine di bambini felici e adulti sereni nella cornice della nostra sede di Cavenago. La nostra festa in cascina è ogni anno di più il simbolo di una sostenibilità a 360 gradi e del fatto che CEM è servizio di igiene urbana, certamente come prima cosa, ma anche attenzione e cura per un Ambiente a tutto tondo che immaginiamo e vogliamo contribuire a costruire». Tra le tante attività proposte l’apertura straordinaria della ex discarica con visite guidate naturalistiche all’oasi recuperata ai rifiuti, e tanti eventi particolari: dal laboratorio Yoga bimbi i con Stripes e il laboratorio sulla multiculturalità con La grande casa, altra faccia della sostenibilità, giocando con i diversi colori della pelle. E poi ancora: il creativo “Drum Circle” con Mauro Faccioli; il laboratorio sul miele con Apicultura Apiqu, per scoprire il processo di nascita di questo gustoso prodotto e l’importanza delle api per la natura; i giochi antichi in legno con Ludubus Legno giocando per riscoprire i divertimenti di una volta.

“50 in Cascina”: premi ai tre migliori comuni, c’è Concorezzo

Grande partecipazione allo spettacolo teatrale per bambini La Fiaba dei tre bauli con Teatro Daccapo. Per tutto il pomeriggio, inoltre, street food e musica con la Hey Dj Radio e i suoi speaker. Oltre alle attività si sono tenute anche le premiazioni dei vincitori del WePlogging 2023, l’evento “cammina & raccogli” organizzato da CEM lo scorso maggio con i comuni soci.

Il Presidente di CEM Alberto Fulgione ha premiato i tre migliori Comuni dell’edizione 2023: Sant’Angelo Lodigiano, Concorezzo e Settala, con le rispettive associazioni: i Rudengers di Sant’Angelo, il Gruppo Conco Plogging di Concorezzo e, per Settala, il Gruppo Podistico Amici di Caleppio, il Gruppo Sportivo Caleppio e l’Associazione Volontari Civici Settalesi. Un attestato speciale anche al Plogbuster Mario & Company che, insieme alla mamma e alla zia, come ogni anno, ha scritto un bel racconto del suo WE Plogging con CEM e di come ha coinvolto tanti amici, tutti presenti per ritirare un piccolo dono. Premiato anche Filippo che, con il papà Leonardo, è stato il vincitore del torneo di ping pong realizzato in collaborazione con l’Associazione Tennistavolo Morelli