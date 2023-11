Carate Brianza si ferma per il tredicenne investito: giovedì allenamenti sospesi, veglia all’Agorà

Sono ore di attesa per la famiglia del tredicenne che, sabato pomeriggio, a Carate Brianza, è stato coinvolto in un violento incidente mentre si trovava in sella alla sua bici in via Donizetti, all’altezza del civico 44. Anche amici, insegnanti, compagni di scuola, conoscenti sono vicini ai suoi familiari e sperano in buone notizie in merito alle condizioni del ragazzo, in coma farmacologico: tutta la città confida in un miglioramento e per giovedì sera, alle 21, presso la cappella dell’Agorà, è stata organizzata anche una veglia di preghiera.

Carate Brianza si ferma per il tredicenne investito: allenamenti sospesi all’oratorio per permettere la partecipazione alle veglia

In concomitanza del momento di raccoglimento, è stato chiesto di sospendere gli allenamenti, previsti in oratorio per consentire la partecipazione di bambini, ragazzi, adulti ed essere tutti vicini alla famiglia. Il giovanissimo è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Costantemente monitorato dai medici ed è stato sottoposto a un intervento.

Carate Brianza si ferma per il tredicenne investito: indagini dei carabinieri della compagnia di Seregno

A seguito dell’impatto con una vettura, infatti, lo studente di terza media è stato sbalzato dalla bicicletta, pestando violentemente il capo.

Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Seregno. L’automobilista, oltre a un grande spavento, non ha riportato ferite. Immediatamente dopo l’accaduto, il personale sanitario del 118 è intervenuto con ambulanza e automedica in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse subito serie, richiedendo l’intervento dell’elisoccorso.