Grave un pedone di 57 anni investito a Besana, con l’elisoccorso all’ospedale di Legnano

Soccorso in gravi condizioni e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Legnano in codice rosso un 57enne investito nel pomeriggio di domenica 19 novembre a Besana in Brianza, lungo la Strada provinciale 112. Lo riporta la Agenzia emergenza urgenza. Non nota al momento la dinamica del grave incidente, accaduto attorno alle 17: sul posto, per i rilievi e la ricostruzione, presente una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno.

Besana, 57enne investito sulla Provinciale 112: è grave

Solo il giorno precedente, sabato 18 novembre, l’elisoccorso era già intervenuto nel vicino comune di Carate Brianza per soccorrere un 13enne, investito da una vettura mentre si trovava in sella alla sua bicicletta e anche lui ricoverato in codice rosso, in gravi condizioni, all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.