Arcore, scuole in difficoltà: alla primaria mancano sette insegnanti su dieci

Grande difficoltà nelle scuole primarie e medie statali di Arcore: a mancare all’appello al suono della prima campanella non sono gli alunni, bensì i professori e maestri.

Arcore, scuole in difficoltà: i numeri dell’assessore alle politiche scolastiche

Al centro del problema, un fenomeno che, secondo l’assessore alle politiche scolastiche, sembra andare ben oltre i confini del Comune, riflettendo una criticità più ampia del sistema scolastico italiano, specialmente nel Nord. Un fenomeno ricorrente a ogni inizio di anno scolastico, ma che quest’anno appare accentuato in città.

Secondo i dati forniti dall’assessorato, attualmente nelle scuole primarie di Arcore mancherebbero sette insegnanti. Su dieci posizioni disponibili, solo tre sono state coperte, mentre altre tre persone hanno rinunciato e due non hanno ancora risposto alle chiamate della segreteria.

Arcore, scuole in difficoltà: le graduatorie, l’ufficio scolastico e il costo della vita

Le graduatorie d’istituto sono in fase di scorrimento, ma il processo di nomina sembra essere rallentato, nonostante l’ufficio scolastico provinciale quest’anno abbiamo completato le graduatorie entro agosto.

A pesare sulla situazione è anche il costo della vita nel Nord Italia, fattore che rende difficile per molti insegnanti, spesso provenienti dal Sud, di stabilirsi in modo definitivo, soprattutto se neoassunti.

Di fatto a dieci giorni di distanza dall’avvio delle lezioni, in particolare nelle primarie, molte classi non hanno ancora tutti i docenti che dovrebbero avere, alimentando la preoccupazione delle famiglia di fronte all’apparente stallo della regolare attività didattica.