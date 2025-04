Non si vedeva dai primi anni 2000 e si è fatto trovare in buona compagnia. In una sera di inizio aprile il “Tritone crestato”, specie protetta a livello comunitario, è tornato a mostrarsi agli esperti erpetologi e ai volontari che martedì sera hanno perlustrato il Laghettino di Bernate, nei boschi arcoresi nel Plis dei Colli Briantei, a pochi metri dal cantiere della tratta C di Pedemontana.

Arcore: c’è una specie protetta nei boschi di Pedemontana, il Tritone e i suoi amici

Con lui un esemplare femmina di tritone punteggiato, diverse rane verdi e rane rosse e relativi girini nati da poco; ed è stato registrato il richiamo di rospi smeraldini, che probabilmente si stanno avvicinando dal bosco allo stagno per l’accoppiamento e la deposizione delle uova in programma nel mese di maggio. Segnali di buona salute a dispetto dello stravolgimento del bosco circostante, sradicato dalle ruspe al lavoro fin da fine febbraio.

Arcore: c’è una specie protetta nei boschi di Pedemontana, esperti e volontari in sopralluogo martedì sera

Presenti Raoul Manenti, biologo e professore associato dell’Università degli Studi di Milano, famoso esperto di anfibi, e Valeria Messina, dottoranda dell’Università, insieme ad alcuni membri del Circolo Gaia Legambiente di Usmate Velate e dell’Associazione Colli Briantei.

Un sopralluogo per fini scientifici: l’attività infatti aveva come obiettivo di monitorare lo stato dello stagno, verificando la situazione nell’area di riproduzione di diverse specie e in particolare degli anfibi.

Arcore: c’è una specie protetta nei boschi di Pedemontana, tutelata a livello internazionale

Con grande sorpresa gli esperti hanno rilevato di nuovo la presenza dell’esemplare che una volta era comune in tutto il territorio italiano, un parente delle più comuni salamandre, e ormai “è una specie, come tante altre, minacciata sia a livello nazionale che nell’intera Unione Europea”, rileva una nota.

“Per questo motivo è protetta a livello internazionale e inserita nella Direttiva Habitat (Appendici II e IV), che elenca le specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione, e nell’Allegato II della Convenzione di Berna”, spiegano ancora i volontari del circolo Gaia Legambiente.

La rivelazione da “quasi leggenda”, ricordata solo da alcuni abitanti della zona, a bella realtà ha mobilitato immediatamente i volontari per la preparazione della documentazione necessaria per certificare la presenza della specie protetta a Regione Lombardia e Arpa, “organizzando nelle prossime settimane altri monitoraggi per verificare la presenza di altri esemplari in diverse fasi di sviluppo”.

Arcore: c’è una specie protetta nei boschi di Pedemontana, prevista la posa di barriere

Allo stesso tempo è prevista la posa a breve di barriere appositamente studiate per deviare la dispersione dei girini ora presenti nello stagno, evitando che finiscano proprio nell’area del cantiere e delle ruspe che hanno disboscato l’area limitrofa dei boschi.

“Le minacce per questa specie sono numerose e includono, ovviamente, la perdita dell’habitat a causa di deforestazione e distruzione degli ambienti palustri, entrambi fattori che i lavori per la realizzazione della vicina autostrada stanno già in gran parte provocando”, sottolinea il circolo.