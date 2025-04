Pedemontana e bonifica dalla diossina: «La Provincia assuma un ruolo attivo»

Pedemontana, cantieri lungo la tratta B2 e bonifica dalla diossina: i consiglieri provinciali di Brianza Rete Comune hanno presentato un’interrogazione per chiedere alla Provincia “una assunzione di responsabilità chiara e concreta“. La Provincia, dicono i consiglieri, dovrà essere parte attiva nel monitoraggio della bonifica, offrendo supporto tecnico ai Comuni e garantendo un controllo puntuale su ogni fase delle operazioni.

Pedemontana e bonifica dalla diossina: i contenuti dell’interrogazione di Brianza Rete Comune

“La Provincia intende esprimersi sulle incongruenze e criticità evidenziate dalle liste civiche e dai gruppi ambientalisti? Ha intenzione di assumere un ruolo da protagonista nel monitoraggio della bonifica, anche in supporto alle amministrazioni comunali del territorio?“, chiede l’interrogazione che ha come primo firmatario Giorgio Garofalo.

«La bonifica da diossina è un tema che richiede il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni. La Provincia di Monza e Brianza, in quanto ente di riferimento sovracomunale, ha il dovere di assumere un ruolo attivo nel coordinamento e nella supervisione dei lavori, fornendo supporto ai Comuni e garantendo un controllo istituzionale sui dati del monitoraggio ambientale – dichiara Garofalo – Non possiamo limitarci ad accettare passivamente le decisioni di Pedemontana. La Provincia ha il dovere di garantire che la bonifica venga eseguita con il massimo rigore, tutelando il territorio e la salute pubblica. Ai Comuni va dato il giusto supporto per garantire la sicurezza».

E poi: «Auspichiamo che la Provincia non si limiti a un ruolo passivo, ma si faccia promotrice di una strategia di controllo condivisa, capace di rispondere alle preoccupazioni del territorio e di garantire la massima tutela dell’ambiente e della salute pubblica».