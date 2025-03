Pedemontana, lunedì sera due incontri a Vimercate e ad Arcore

Sono due gli appuntamenti lunedì 10 marzo per parlare di Pedemontana: uno ad Arcore, uno a Vimercate dove è stata anche cambiata la sede prevedendo una alta adesione.

Pedemontana, lunedì sera a Vimercate all’auditorium dell’omnicomprensivo col sindaco Cereda

Qui l’appuntamento è per le 21 nell’auditorium dell’istituto Omnicomprensivo di via Adda (e non più in biblioteca come previsto inizialmente). Il Comune ha organizzato un incontro dedicato a Pedemontana e alle ricadute che il maxi cantiere avrà sulla città e nei dintorni più prossimi.

“Pedemontana tratta C: i cantieri e l’impatto sul territorio”. Questo il titolo scelto per la serata che vedrà l’intervento diretto del sindaco Francesco Cereda che, tra l’altro, è uno dei firmatari della diffida inviata a Cipess, Regione e Pedemontana contro la cosiddetta D-Breve.

Un’occasione, dunque, per fare il punto, valutare cosa comporterà in termini pratici l’arrivo dell’autostrada sia dal punto di vista dei lavori sia da quello logistico. Un po’ come avvenuto in molti comuni brianzoli dove, però, partecipavano anche i vertici di Apl. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Pedemontana, lunedì sera ad Arcore all’oratorio di Bernate col sindaco Bono

Ci sarà il sindaco anche ad Arcore, dove il cantiere va veloce nei boschi dei Colli Briantei ormai feriti in modo grave. Appuntamento alle 21 all’auditorium Don Sironi all’oratorio di Bernate in piazza Papa Luciani.

In programma un’assemblea pubblica per “spiegare l’impatto di questa opera sul nostro territorio”. Annunciata la presenza del sindaco Maurizio Bono che da poco eletto, nel 2021, aveva provato con la sindaca di Usmate Velate a proporre per l’autostrada un tracciato alternativo a quello nei boschi.