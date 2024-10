Anziano scomparso: nuovo giorno di ricerche nel Villoresi, in acqua e a terra

Riprese le ricerche nel canale Villoresi, in condizioni meteo che dovrebbero diventare più favorevoli: le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono impegnate da più giorni nella ricerca di una persona scomparsa nel comune di Limbiate. Sul luogo è stata istituita l’unità di comando locale, nella zona del cimitero, per coordinare le operazioni di ricerca e soccorso e dalla zona della ciclabile, già battuta nei giorni scorsi, le operazioni si sono estese fino a Palazzolo, comune di Paderno Dugnano, vicino al punto di incontro con il Seveso. Controllate griglie di separazione e caditoie.

La segnalazione di un corpo in acqua risale al pomeriggio di lunedì.

Limbiate ricerca persona scomparsa

Anziano scomparso: nuovo giorno di ricerche nel Villoresi, le forze impegnate

Le operazioni in acqua e a terra coinvolgono le unità cinofili, gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), gli specialisti del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), i S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), il personale di terra, il nucleo sommozzatori da Milano e il reparto volo proveniente da Malpensa. E poi carabinieri e Protezione civile.

Anziano scomparso: nuovo giorno di ricerche nel Villoresi, l’allarme il 3 ottobre a Desio

Le ricerche sono collegate alla scomparsa dell’uomo di 77 anni che si è allontanato da casa a Desio il 3 ottobre. Era uscito alle 11 di giovedì senza telefono e portafogli, l’allarme era scattato quando non era stato visto rientrare. Col passare dei giorni anche le speranze della famiglia si affievoliscono.

Sono coinvolte squadre da Monza, Varese, Como e Lecco.