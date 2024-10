Desio: attivate le ricerche per la scomparsa di un anziano, l’appello del figlio e del Comune

Appello a Desio per la scomparsa di Ezio D’Onofrio: l’allarme è stato lanciato dal figlio ai carabinieri e anche sui social, ricevendo attenzione e condivisioni ma – fino alla tarda mattina di venerdì – ancora nessuna soluzione all’allontanamento.

L’anziano è uscito di casa giovedì mattina, verso le 11, senza rientrare. “Soffre di alcune patologie ed assume diversi farmaci. Indossava una polo verde, un paio di jeans scuri ed un giubbino scuro. Potrebbe essersi perso, e non sapere più come tornare a casa. Si chiama Ezio“, dice il figlio.

Tra i commenti di chi lo ha riconosciuto anche il particolare di conoscerlo come “un camminatore”. Se qualcuno dovesse averlo visto o avere notizie, può contattare i Carabinieri di Desio (via Caduti di Nassirya, 0362 304400). L’appello è stato diffuso anche dal vicesindaco di Desio, Andrea Villa.