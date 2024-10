Seconda giornata di ricerche a Desio di Ezio D’Onofrio, 77 anni, di cui si sono perse le tracce giovedì mattina: alle 11 era uscito di casa per una passeggiata ma non è tornato. L’allarme è stato lanciato dalla famiglia e venerdì si erano attivati anche i vigili del fuoco con squadre a terra, unità cinofile e anche l’elicottero della Guardia di finanza.

Desio: seconda giornata di ricerche dell’anziano scomparso, ci sono le unità cinofile di The Rescue dog

Sabato in campo scende The Rescue dog di Triuggio che ha iniziato il coordinamento delle ricerche con le unità cinofile. Squadre per mappare il territorio da battere poi con il fiuto dei cani. Finora nessuna traccia dell’anziano, le ricerche sono tornate in capo ai carabinieri.

Desio: seconda giornata di ricerche dell’anziano scomparso, l’appello del figlio

“Soffre di alcune patologie ed assume diversi farmaci. Indossava una polo verde, un paio di jeans scuri ed un giubbino scuro. Potrebbe essersi perso, e non sapere più come tornare a casa. Si chiama Ezio“, ha fatto sapere il figlio giovedì.

Scomparso Desio

Tra i commenti di chi lo ha riconosciuto anche il particolare di conoscerlo come “un camminatore”. Se qualcuno dovesse averlo visto o avere notizie, può contattare i Carabinieri di Desio (via Caduti di Nassirya, 0362 304400). L’appello è stato diffuso anche dal vicesindaco di Desio, Andrea Villa.