Terzo giorno di ricerche dell’anziano scomparso a Desio: ieri un avvistamento in zona cimitero, falso allarme

Continuano le ricerche dell’anziano scomparso giovedì 3 ottobre da Desio: Ezio D’Onofrio, 77 anni, in mattinata era uscito di casa per una passeggiata ma non è tornato. L’allarme è stato lanciato dalla famiglia.

Dopo due giornate, l’attenzione da parte dei carabinieri, nella terza, si sta concentrando prevalentemente in ambito urbano, tra la città di Desio e i Comuni limitrofi. In campo la Protezione civile di Monza e Brianza, inizialmente impegnata a Limbiate poi di nuovo a Desio con l’ausilio dei cani molecolari provenienti da Busto Arsizio.

Anziano scomparso a Desio, l’appello a segnalare eventuali avvistamenti

Rinnovato dai carabinieri l’appello a segnalare eventuali avvistamenti. Come avvenuto sabato, quando un cittadino ha chiamato il 112 dicendo di avere visto lo scomparso nei pressi del cimitero di Desio. L’analisi dei filmati delle telecamere della videosorveglianza della zona ha mostrato una persona somigliante a D’Onofrio ma non si trattava purtroppo del 77enne.

Anziano scomparso a Desio, una traccia aveva portato un cane in zona ospedale

Se venerdì, le ricerche, sempre coordinate dall’Arma, erano state condotte in particolare dai vigili del fuoco con squadre a terra, unità cinofile e anche l’elicottero della Guardia di finanza, nei campi e nella boscaglia, sabato 5 ottobre se ne è occupata la Protezione civile con The Rescue dog di Triuggio che ha iniziato il coordinamento con le unità cinofile per mappare il territorio da battere poi con il fiuto dei cani. Sul campo venti volontari, impegnati fino alle 20. Una traccia aveva portato un cane nelle vicinanze dell’ospedale di Desio, senza esito.