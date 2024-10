Anziano scomparso a Desio: le ricerche continuano, esito negativo dall’elicottero

Non si fermano le ricerche dell’uomo di 77 anni scomparso la mattina del 3 ottobre da Desio. Di Ezio D’Onofrio si sono perse le tracce e finora né il fiuto delle unità cinofile né le ricerche di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri hanno saputo dare una soluzione alla vicenda.

Anziano scomparso a Desio: le ricerche continuano, nei giorni scorsi perlustrato anche il canale Villoresi

Dopo due giorni di perlustrazione del canale Villoresi tra Limbiate e Monza, per la segnalazione di un corpo nell’acqua all’altezza della ciclabile di via Marconi a Limbiate, mercoledì ancora con condizioni meteo non favorevoli è stato fatto intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco da Malpensa per un sorvolo che ha dato ancora esito negativo.

Anziano scomparso a Desio: le ricerche continuano anche nella zona dell’ospedale

Le ricerche continuano quindi da terra e sono riprese anche nei pressi dell’ospedale di Desio, dove un’unità cinofila aveva fiutato una traccia nella giornata di sabato.