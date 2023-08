Allerta meteo su Monza e la Brianza per temporali, possibile grandine e raffiche di vento

Allerta meteo nel “Nodo idraulico di Milano” del quale fa parte anche il territorio della provincia di Monza e in Brianza per l’arrivo dei temporali, dalla serata di sabato 26 agosto: la sala operativa regionale di Protezione civile ha emesso un bollettino arancione (rischio moderato) per temporali e un contestuale bollettino di colore giallo (rischio ordinario) per rischio idrogeologico. In Brianza possibili forti temporali con grandinate localizzate e raffiche di vento con un drastico calo delle temperature.

Allerta meteo, il comunicato della Protezione civile della Lombardia

“Per la giornata del 26/08 si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare su fascia alpina, Prealpi Centro- Occidentali e pianura occidentale – si legge nel comunicato della Protezione civile – Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ripresa dei temporali a partire dal Nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali ed alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca“.