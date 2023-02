Ai domiciliari ma esce la sera: rapinatore trasferito in carcere

Aveva ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali dopo una condanna per rapina, ma non ha rispettato l’obbligo di rimanere nella sua abitazione in orario notturno così come previsto dal provvedimento.

Ai domiciliari ma esce la sera: il tribunale di sorveglianza lo manda in carcere

Per questo, dopo diversi controlli e un’attività di osservazione, i carabinieri di Bellusco hanno segnalato l’uomo, di origine sudamericana, al tribunale di sorveglianza. Che ne ha disposto l’accompagnamento nella casa circondariale di via Sanquirico a Monza dove continuerà a scontare la sua pena e di certo non riuscirà a uscire di notte.