Aggredisce i figli che lo disturbano mentre guarda la tv, arrivano i carabinieri

È stato necessario l’intervento dei carabinieri del comando provinciale per placare l’ira di un padre verso i suoi figli perché disturbato mentre guardava la tv. È successo in Brianza, vicino a Monza; vittime i bambini di pochi anni e la loro mamma intervenuta per proteggerli. L’uomo è stato denunciato.

Aggredisce i figli che lo disturbano mentre guarda la tv, stessa sorte per la moglie

L’uomo, un cinquantenne italiano, era a casa a Muggiò di pomeriggio e stava seguendo una partita di calcio: infastidito dal comportamento dei figli ha reagito con rabbia prima aggredendo i minori a voce alta, poi strattonandoli e lanciando oggetti. Stessa sorte per la moglie intervenuta in loro soccorso.

Aggredisce i figli e la moglie: i vicini chiamano i carabinieri

Le urla hanno attirato l’attenzione dei vicini che hanno chiamato i carabinieri che, una volta sul posto, sono riusciti non senza difficoltà a riportare la situazione alla normalità. E ad accertare la situazione per perseguire le responsabilità secondo quanto previsto dalla legge: l’uomo è stato denunciato.