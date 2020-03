Coronavirus, gli aggiornamenti di sabato 14 marzo: due nuovi decessi in Brianza, contagiati di Brugherio in Abruzzo lasciano l’ospedale, a Cesano il cinema a casa

Ore 11.35 ”Buone notizie da Teramo” scrive il sindaco di Brugherio Marco Troiano a proposito della famiglia brugherese contagiata dal Coronavirus mentre si trovava in Abruzzo:”Sono molto contento di potervi annunciare - dice il sindaco - che i nostri concittadini hanno lasciato l’ospedale! Ora sono a casa, a continuare le cure, ma davvero ci voleva una buona notizia...”

Ore 11.15 A Cesano Maderno il cinema viene a casa con i volontari dell’Excelsior (leggi la notizia) e le farmacie (come a Varedo, Meda e Limbiate) sono state dotate di pannelli di plexiglass davanti al bancone per isolare meglio utenza e personale e prevenire così il contagio (leggi). Intanto anche Banca Mediolanum oltre a fare una donazione spontanea invita a raccogliere fondi da destinare a medici e ricerca (leggi la notizia).

Ore 10.30 La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza scende in campo a fianco degli enti del terzo settore, per aiutarli nelle loro attività quotidiane e per sostenere l’intera Comunità in settimane tanto delicate, in cui l’emergenza generata dalla diffusione del Coronavirus Covid-19 ha messo a dura prova il nostro territorio e tutto il Paese. È stato attivato il “Fondo Emergenza Coronavirus MB”, dedicato alle emergenze in ambito sociale gestite dalle non profit del territorio: grazie alla collaborazione di Fondazione Cariplo e alla prima donazione di Fondazione Peppino Vismara, il fondo dispone di una dotazione iniziale pari a 200.000 euro. Il fondo raccoglie donazioni da destinare agli enti non profit impegnati nell’affrontare le straordinarie esigenze della popolazione e, in particolare, delle persone più fragili, in questo periodo ancora più bisognose di assistenza. Acquisto di dispositivi di protezione personale, potenziamento dei servizi domiciliari per gli anziani, come la consegna di pasti e medicinali, assistenza alle persone con disabilità: ecco alcuni esempi delle iniziative che, concretamente, saranno sostenute. La Fondazione lancia un appello perché tutti possano offrire il proprio contributo:#aiutiAMOchiaiuta. Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 Causale: Emergenza Coronavirus

Ore 10.15 Il parroco di Robbiano di Giussano don Giuseppe Corbara mostra un’immagine della chiesa dei santi Quirico e Giulitta piena di fedeli. Sulle panche ha collocato le foto che si è fatto inviare dai parrocchiani: “ho bisogno di vedere facce davanti a me quando celebrerò la Messa domenica prossima. Stamperò la foto che mi manderete e la attaccherò con lo scotch alla panca: è un modo per farmi sentire meno solo” ha detto in un messaggio ai fedeli che hanno riposto in massa (leggi la notizia).

Ore 9.30 I sindaci di Desio e Concorezzo hanno annunciato due decessi di loro cittadini per il Coronavirus, in totale le vittime in Brianza sono sette. (leggi la notizia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA