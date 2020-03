Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

Un controllo dei carabinieri venerdì 13 marzo tra Nova e Varedo (Foto by Pier Mastantuono)

Coronavirus, 93 denunce a Monza e in Brianza per uscite non indispensabili Oltre tremila le persone controllate dalle forze dell’ordine (e 764 esercizi commerciali) per garantire il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus previste dalle Direttive ministeriali. Il prefetto: dalla prossima settimana in servizio anche l’Esercito.

Oltre tremila persone (3.058) e 764 esercizi controllati con 93 denunce per il reato dell’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità oltre a 5 sanzioni amministrative e quattro denunce per altri reati.

Sono i numeri aggiornati al 13 marzo dei controlli delle forze dell’ordine nel territorio provinciale, coordinate dal Prefetto Patrizia Palmisani, per il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus previste dalle Direttive ministeriali dell’8 e dell’11 marzo. “A questi dati - ha precisato il prefetto - si aggiungono quelli dei controlli effettuati quotidianamente dalla polizia provinciale e dalle polizie locali della provincia”.

Il bilancio è stato presentato nel corso del quotidiano incontro (in videoconferenza) di sabato 14 marzo tra i componenti del Centro di coordinamento soccorsi della Prefettura brianzola per la gestione dell’emergenza sanitaria. “I controlli sono stati fin qui importanti anche grazie al contributo delle polizie locali - ha detto il prefetto - ma è necessario intensificarli in quanto i cittadini devono capire che le misure sono attuate nel loro interesse e a tutela della salute pubblica”.

E dalla prossima settimana alle forze già operative si unirà anche l’Esercito con il contingente già assegnato alla Brianza per il progetto “Strade sicure”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA