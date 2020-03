Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

Il divisorio protettivo in plexiglass (Foto by Cristina Marzorati)

Coronavirus: plexiglass anti contagio nelle farmacie di Cesano, Meda, Varedo e Limbiate In tutte le farmacie Assp sono stati installati pannelli protettivi per i farmacisti e l’utenza che si sommano ai presidi già utilizzati, guanti e mascherine.

I farmacisti si tutelano dal contagio: categoria esposta evidentemente più di altre al rischio, hanno un’arma in più oltre alle mascherine per difendersi. Nelle farmacie Assp di Cesano Maderno, Varedo, Meda e Limbiate sono state posizionate protezioni in plexiglas a tutela dell’utenza e dei farmacisti.

