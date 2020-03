Coronavirus, due decessi a Desio e Concorezzo: le vittime salgono a 7 L’annuncio ufficiale è avvenuto venerdì 13 marzo da parte dei sindaci Corti e Capitanio che invitano una volta di più i cittadini a stare a casa per evitare il diffondersi del contagio. Le vittime in Brianza sono salite a sette.

Altri due decessi per il Coronavirus in Brianza, venerdì 13 marzo, a Desio e Concorezzo. Ne hanno dato la notizia ufficialmente i sindaci Roberto Corti e Mauro Capitanio. Il conto delle vittime in Brianza è salito a sette: oltre agli ultimi due casi, le altre vittime si sono registrate a Cavenago, ancora a Concorezzo, a Seveso, ad Agrate e a Triuggio.

Corti ha dato conto del primo decesso da #Covid19 a #Desio, oltre ai 6 contagiati, e ha rinnovato l’invito a stare a casa e a uscire solo per le necessità indicate dal DPCM del Governo. Ha inoltre annunciato di aver firmato un’ordinanza che sospende la sosta a pagamento e la sospensione del disco orario fino al 25 marzo ma conferma il divieto di sosta in occasione dei periodici lavaggi delle strade perché contribuiscono a sanificare. A questo proposito il Sindaco spiega di aver chiesto a Gelsia di verificare la possibilità di utilizzare prodotti idonei per intensificare l’azione di sanificazione dei lavaggi.

Il primo cittadino ricorda che il Comune pur essendo chiuso al pubblico, continua a garantire i servizi fondamentali, ricevendo i cittadini che dovessero averne bisogno solo su appuntamento.

Attenzione e servizi continuano ad essere garantiti con tutte le precauzioni alle persone in disagio, come anziani soli e disabili, mentre da lunedì saranno attivi i numeri telefonici che i cittadini potranno chiamare per consulenze psicologiche gratuite utili ad affrontare il periodo di grande stress e incertezza. L’invio dei bollettini della Tari sarà posticipato e rinviato a luglio.

“Ho ricevuto oggi da parte di ATS la notizia del decesso di un nostro anziano concittadino risultato positivo al tampone Covid 19 che era ricoverato all’ospedale san Gerardo di Monza - ha invece annunciato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Alla famiglia vanno le condoglianze della nostra città e la vicinanza della giunta e dell’amministrazione comunale.Al momento le autorità ci hanno comunicato che sono tre i concorezzesi risultati positivi al tampone (oltre alle due persone decedute)”.

“Questo secondo decesso di un concorezzese positivo al covid19 - ha aggiunto - ci deve spingere a riflettere sulla necessità e sull’obbligatorietà di seguire esattamente, senza se e senza ma, le indicazioni diffuse nell’ambito del contenimento del contagio. Mi rivolgo in particolare agli anziani di Concorezzo. Non si deve uscire di casa se non strettamente necessario. Vi invito a chiedere sostegno alle vostre famiglie per la spesa quotidiana o per l’acquisto dei farmaci. Ricordo che, se la famiglia non fosse disponibile, il Comune ha attivato grazie ai Commercianti un servizio di spesa a domicilio. Non ci sono scuse. Occorre stare in casa”.

Come già accaduto in altri comuni brianzoli anche a Concorezzo inizierà oggi 14 marzo, la sanificazione delle strade a cura di Cem Ambiente. “L’amministrazione comunale - ha aggiunto Capitanio - si sta anche attivando per la sanificazione degli edifici scolastici che avverrà a stretto giro”.

Il sindaco ha anche ricordato che il Comune insieme alla Protezione Civile ha messo a disposizione un servizio di consegna spesa e medicinali a domicilio per le persone in isolamento che non hanno una rete famigliare in grado di intervenire (info. Protezione Civile 039.62800888). E’ confermato il servizio di consegna pasti a domicilio in capo ai Servizi sociali (per informazioni: 039.62800300) e i commercianti hanno attivato il servizio di consegna spesa a domicilio “La spesa te la porto io” (per info contattare i singoli commercianti).

