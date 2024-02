Superlega, Vero Volley Monza corsara a Piacenza contro la terza in classifica

Al PalaBanca di Piacenza la Mint Vero Volley Monza ha superato al quinto set, 2-3 (21-25; 25-19; 23-25; 25-20; 11-15), la terza in classifica Gas Sales Bluenergy Piacenza nella settima giornata di ritorno della Regular Season in SuperLega Credem Banca. La prima formazione maschile del Consorzio Vero Volley, reduce dalla finale della CEV Challenge Cup, ha dominato il tie-break. MVP del match, come nella sfida d’andata, il canadese Eric Loeppky (23 punti).

Per il match coach Eccheli si ha schierato il sestetto di Coppa Italia, composto da Kreling e Szwarc nella diagonale palleggiatore-opposto, la coppia di schiacciatori tutta canadese Maar-Loeppky, Galassi e Di Martino al centro con Gaggini nel ruolo di libero.

Mint Vero Volley attesa ora dal derby di San Valentino contro Powervolley Milano

La MINT Vero Volley Monza è ora attesa da due sfide consecutive in campionato, il derby contro Powervolley Milano all’Allianz Cloud, mercoledì 14 febbraio alle 20.30 e il match contro Farmitalia Catania di sabato 17 febbraio alle 17.30 tra le mura dell’Opiquad Arena. In attesa della gara d’andata di finale in CEV Challenge Cup, in programma in trasferta mercoledì 21 febbraio.